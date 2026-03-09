Prima tappa Tirreno-Adriatico 2026 | Ganna domina la crono inaugurale e si prende la maglia azzurra

Nella prima tappa della Tirreno-Adriatico 2026, una cronometro individuale di 11,5 km si è svolta a Lido di Camaiore. Il ciclista italiano ha vinto la prova con il tempo di 12 minuti e 8 secondi, conquistando la maglia azzurra. Al secondo e terzo posto si sono piazzati rispettivamente Arensman e Walscheid.

Il corridore italiano si conferma imbattibile nella prova a tempo trionfando nella cronometro individuale di Lido di Camaiore(11,5 km), valida per la prima tappa della Tirreno-Adriatico 2026, con il tempo di 12’8 davanti ad Arensman e Walscheid. PRIMA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2026: LA CRONACA È subito Top-Ganna alla Tirreno-Adriatico: lo specialista azzurro trionfa nella cronometro di apertura della corsa, 11,5 km a Lido di Camaiore, con un tempo superlativo. Il corridore della Ineos-Grenadiers chiude infatti in 12:08 alla impressionante media di 56.868 kmh, 9 secondi meglio della scorsa edizione. Dietro di lui il compagno di squadra, Arensman, mentre terzo si è piazzato Walscheid. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Prima tappa Tirreno-Adriatico 2026: Ganna domina la crono inaugurale e si prende la maglia azzurra Articoli correlati Tirreno Adriatico 2026, tappa 1: Ganna vince la crono di Lido di CamaioreLido di Camaiore, 9 marzo 2026 - La Tirreno Adriatico 2026 parte dagli 11,5 km a cronometro da Lido di Camaiore a Lido di Camaiore: un inizio da... Classifica Tirreno-Adriatico 2026, prima tappa: Ganna leader, Tiberi e Pellizzari possono sognareFilippo Ganna ha vinto con il piglio del dominatore la cronometro inaugurale della Tirreno-Adriatico 2026, firmando il miglior tempo nella prova... Altri aggiornamenti su Prima tappa Tirreno Adriatico 2026... Temi più discussi: Tirreno-Adriatico al via: la crono di Lido di Camaiore chiama Ganna; Startlist cronometro Tirreno-Adriatico 2026 oggi in tv: orari, numeri di partenza, streaming; Tirreno-Adriatico 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Prima Tappa: Lido di Camaiore - Lido di Camaiore (11,5 km, cronometro); Tirreno-Adriatico, la terza tappa della ‘Due Mari’ passa per Terni: strade interessate ed orari di chiusura IL PERCORSO. Tirreno-Adriatico 2026: Filippo Ganna vince la prima tappa a cronometroFilippo Ganna vince la cronometro che ha dato il via alla Tirreno-Adriatico: l'azzurro vola a Lido di Camaiore e in 11,5 km dà 22 secondi al compagno di squadra Arensman, secondo. Il campione italiano ... sport.sky.it Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Lido di Camaiore-Lido di Camaiore: orari, tv, percorso, favoriti. Ganna contro tutti nella cronometroScatta la Corsa dei due Mari. Appuntamento fisso per la Tirreno-Adriatico in apertura: la prima tappa infatti sarà come di consueto la cronometro ... oasport.it Tirreno-Adriatico: partiita la crono inaugurale a Lido di Camaiore. Segui la tappa in diretta su #tuttobiciweb #TirrenoAdriatico https://www.tuttobiciweb.it/article/1772985475 - facebook.com facebook Ecco la Tirreno Adriatico: la prima tappa è una cronometro individuale di 11.5 km Tutto in diretta sui nostri canali! #Ciclismo #TirrenoAdriatico x.com