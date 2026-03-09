Prima pagina Tuttosport | StraMilan | Inter incubo derby Estupinan riapre la lotta Scudetto

Oggi, lunedì 9 marzo 2026, Tuttosport dedica la prima pagina alla sconfitta dell’Inter nel derby e alla vittoria dell’Estupinan che riapre la corsa allo scudetto. La testata evidenzia come la squadra nerazzurra abbia subito una sconfitta pesante nel match più atteso, mentre il giocatore ha segnato un gol decisivo. La rassegna stampa analizza anche le reazioni dei protagonisti e le ultime notizie di giornata.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 9 marzo 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, che ricordato come sia stato l'uomo forse meno atteso, Pervis Estupiñán, a decidere il derby di Milano numero 246 della storia tra Milan e Inter. I rossoneri di Massimiliano Allegri, così, tornano a - 7 dai rivali e sognano di poter riaprire la lotta Scdetto in vetta alla classifica. In alto, sotto la testata, si parla della sconfitta - inattesa - della Roma sul campo del Genoa (1-2).