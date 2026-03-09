Prima pagina Gazzetta dello Sport | Milan da sogno | Inter spuntata Scudetto riaperto

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, lunedì 9 marzo 2026, riporta che il Milan ha ottenuto una vittoria importante che riaccende le speranze di scudetto. Nello stesso giorno, l’Inter ha subito una sconfitta che potrebbe aprire nuovi scenari nella corsa al titolo. La rassegna delle notizie include anche aggiornamenti sui risultati delle ultime partite e sui movimenti delle squadre in classifica.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 9 marzo 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del derby di Milano disputatosi ieri sera a 'San Siro' e vinto 1-0 dal Milan di Massimiliano Allegri contro l'Inter di Cristian Chivu. Decisivo un gol di Pervis Estupiñán al 35'. Il Diavolo fa il bis di derby vinti in una stagione: negli spogliatoi, per la festa, anche il patron Gerry Cardinale. Nerazzurri al minimo con le assenze in attacco. Il Milan ha riaperto la corsa scudetto Ma c'era rigore per l'Inter: e il Var dov'era Derby ancora tabù per i nerazzurri che non ne vincono uno da due anni. Stavolta li ha castigati Estupinan e, a 10 giornate dalla fine, Allegri si porta a -7 da Chivu.