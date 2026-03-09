Prima pagina Corriere dello Sport | L’Allegrata | Milan spietato Inter affondata

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, lunedì 9 marzo 2026, riporta il titolo “L’Allegrata: Milan spietato, Inter affondata”. La notizia si riferisce alle ultime partite di campionato, dove il Milan ha ottenuto una vittoria convincente contro l’Inter, che ha subito una sconfitta. La rassegna stampa analizza i risultati e le prestazioni delle squadre coinvolte.

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 9 marzo 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina alla vittoria, 1-0, del Milan di Massimiliano Allegri nel derby di Milano contro l'Inter di Cristian Chivu. Partita risolta da un bel gol di Pervis Estupiñán, al suo primo centro in rossonero. Il Diavolo, dunque, si prende di corto muso anche il derby di ritorno e torna a - 7 dai rivali, in vetta alla classifica di Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Corriere dello Sport: “L’Allegrata: Milan spietato, Inter affondata” Articoli correlati Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, il bello arriva all’89’. ‘Ora l’Inter'”Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 2 marzo 2026. Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan-Lecce, Allegri può tornare a -3 dall’Inter”Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 18 gennaio 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Prima pagina Temi più discussi: CORRIERE DELLA SERA * 01/03/2026 PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 marzo: la rassegna stampa; Il Corriere compie oggi 150 anni: in regalo la copia anastatica del primo numero. E domani il libro con gli auguri di personalità, istituzioni e amici; Corriere della Sera, 150 anni di notizie e sguardo al futuro: le iniziative per l'anniversario. E' il giorno di Milan-Inter, Corriere dello Sport titola in prima pagina: Madonnina che derby!Madonna che derby!. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. E' il giorno del derby di Milano.. tuttomercatoweb.com Prima pagina Corriere dello Sport: La legge di PohjanpaloIl 20° gol stagionale del finlandese firma l’1-0 che vale il sedicesimo successo in campionato per la squadra di Inzaghi. ilovepalermocalcio.com Buongiorno a tutti. Ecco la prima pagina de Il Piccolo di oggi. Buona lettura! - facebook.com facebook Prima pagina #CorSport x.com