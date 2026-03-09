Prima domenica di primavera | moto senza spazi code chilometriche Orizzonte per Lecco | La città impreparata servono correzioni subito

Nella prima domenica di primavera, Lecco ha visto lunghe code e traffico intenso, con molte strade congestio­nate e poca disponibilità di spazi per le moto. Le autorità locali sono state criticate per la mancanza di misure adeguate, mentre i cittadini hanno segnalato l’insufficienza dei controlli e la scarsa gestione del traffico durante questa giornata. Lecco si presenta impreparata di fronte all’aumento di visitatori e all’arrivo della bella stagione.

Tagliaferri, Fusi e Valsecchi: "Opere senza visione strategica. Il 26 gennaio avevamo posto il problema, ma le nostre richieste sono state derubricate a fastidiosa critica" Con la prima domenica dal sapore primaverile, spiace constatare che la città si è fatta trovare completamente impreparata e che i timori che Orizzonte per Lecco aveva espresso in precedenza si sono rivelati purtroppo fondati. Lecco, infatti, si è trasformata in una trappola viabilistica. Code chilometriche dal centro città fino alla periferia, automobilisti imbottigliati nelle strettoie create dai recenti e ancora attivi cantieri e dai cordoli che hanno ristretto... 🔗 Leggi su Leccotoday.it

