Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi il prezzo del gas all’ingrosso, misurato al PSV, si aggira intorno a 0,492 euro per standard metro cubo. La quotazione è aggiornata al 9 marzo 2026, e rappresenta il valore corrente del gas scambiato nel mercato all’ingrosso. Questo dato fornisce un punto di riferimento sulle condizioni di mercato in questa giornata.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV (Punto di Scambio Virtuale) oggi, 09 Marzo 2026, si attesta a circa 0,492 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 52,14 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc (quindi 52,14 €MWh? 0,492 €Smc). L’andamento del PSV negli ultimi giorni mostra una tendenza al rialzo dopo una fase di relativa stabilità e valori contenuti. Dalla fine di febbraio 2026, il prezzo del gas all’ingrosso aveva toccato minimi intorno a 0,299 €Smc (pari a 32 euroMWh), ma a partire dal 03 Marzo 2026 si è registrata una rapida crescita, culminata nei valori attuali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Guerra in Iran e chiusura dello Stretto di Hormuz, vola il prezzo del gas: ecco che cosa rischiano davvero le bollette degli italianiCon il PSV in aumento, +39% dopo lo scoppio del conflitto e i mercati instabili, facciamo il punto sui possibili effetti sulle bollette energetiche ... affaritaliani.it

Prezzo del Gas europeo rallenta a febbraio ma i rischi geopolitici riaccendono pesanti rincariEnergia, febbraio in lieve calo ma la crisi di marzo rialza subito i listini A febbraio 2026 i prezzi all’ingrosso di energia elettrica e gas in Itali ... assodigitale.it

L’aumento del prezzo del #petrolio e dei #carburanti spinge il governo a valutare un intervento sulle #accise. Il greggio, infatti, è sopra la soglia dei 100 dollari al barile. x.com

In pochi giorni, dopo l’inizio della guerra, il prezzo è salito: il diesel è ai livelli più alti da due anni. Il ministero ha inviato un dossier alla Gdf chiedendo controlli mirati, ma per la Figisc non c’è stata speculazione. - facebook.com facebook