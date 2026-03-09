prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas al metro cubo viene aggiornato quotidianamente ed è una delle voci più significative nella composizione della bolletta delle famiglie italiane. Il costo varia in base alle quotazioni di mercato e influisce direttamente sulle spese energetiche domestiche. Questo dato viene comunicato ogni giorno, offrendo un quadro preciso sulla spesa energetica corrente.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta una delle voci più rilevanti per la bolletta delle famiglie italiane. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di gas è fondamentale per comprendere l’impatto sulla spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o offerte più convenienti. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 09 Marzo 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (valore di Ottobre 2025, ultimo disponibile). A questa cifra si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è stabilito dalle diverse società di vendita e può essere fisso o indicizzato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

