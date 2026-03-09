Prezzi di petrolio gas ed elettricità perché vanno alle stelle

I prezzi di petrolio, gas ed elettricità sono saliti in modo significativo, causando preoccupazione tra consumatori e aziende. Andrea Cardinali, direttore generale di Unrae, ha dichiarato che l’Italia non ha controllo sulle fonti fossili, evidenziando la mancanza di sovranità sul settore energetico. La situazione si riflette sui costi di produzione e sui bilanci di molte famiglie e imprese.

Una guerra che ci sta presentando immediatamente il conto, ma in modo per nulla imprevedibile. Questa l’analisi di Andrea Cardinali, direttore generale di Unrae, l’associazione che riunisce le case automobilistiche estere in Italia, ma soprattutto esperto di logistica e sistemi di mobilità internazionali, resi sicuramente più vulnerabili in Europa e addirittura fragili nel nostro Paese, dove la transizione all’elettrico e alle fonti di energia rinnovabili è stata oggetto certamente di una lunga discussione. Che la guerra in Iran sta letteralmente ribaltando. Secondo l’analisi del German Economic Institute, già il pezzo del greggio a 100 dollari a barile determinerà un calo del prodotto interno lordo tedesco di 46 miliardi di euro nell’arco di 18 mesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Petrolio e gas alle stelle. La crisi di Hormuz infiamma i prezzi. Borse in rosso: bruciati 314 miliardi

Guerra, borse in profondo rosso: Ftse Mib crolla del 4% mentre i prezzi di petrolio e gas volano alle stelle

Arthur Hayes: Israel-Iran War Could End in ** Days [It’s All Calculated]

