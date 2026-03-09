prezzabile e cozzari due innesti vincenti

La Spal ha recuperato uno svantaggio contro il Solarolo, riuscendo a conquistare tre punti importanti che le permettono di ridurre il gap in classifica dal Mezzolara. Prezzabile e Cozzari sono stati gli autori degli interventi vincenti, contribuendo alla rimonta della squadra. La partita si è conclusa con la vittoria della Spal, che ha ottenuto i punti necessari per migliorare la sua posizione in classifica.

È riuscita a ribaltare lo svantaggio la Spal contro il Solarolo agguantando quei tre punti che le consentono di accorciare in classifica dal Mezzolara. Mister Parlato nel dopo gara inizia l’analisi del match riconoscendo il merito dell’avversario: "Intanto devo fare i complimenti al Solarolo perché hanno fatto la partita che ci eravamo detti. Pensavamo sarebbe stata una gara difficilissima e così è stato. Avevo chiesto intensità ai ragazzi e i primi quarantacinque minuti l’abbiamo fatto a tratti, dovevamo fare in modo di spingere di più perché per le occasioni avute sicuramente meritavamo di andare in vantaggio. Poi dopo ho cercato un po’ di alzare il baricentro – continua Parlato – perché l’avevo letta in maniera diversa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Discussioni sull' argomento L'Ars et Labor vince in rimonta e continua a sognare, grazie allo stop del Mezzolara; L’Ars et Labor ribalta il risultato in extremis. Finisce 2-1 col Solarolo – LA DIRETTA; 27^ giornata: SPAL-Solarolo 2-1 (Iglio, Prezzabile); Spal, Cozzari deve fermarsi per qualche gara. Aspettando la punta, domenica c’è Carbonaro.

Prezzabile e Cozzari, due innesti vincentiSpal, l’analisi di Parlato: Dopo il gol subito dovevo cercare di curare il malato e ridare equilibrio alla squadra e il piano ha funzionato ... ilrestodelcarlino.it

Telestense Sport. . SPAL-SOLAROLO: 2-1(10’st Andreoli, 24’st Iglio, 39’st Prezzabile) Telecronaca su Telestense oggi(domenica 22.30), domani lunedì 21.00). I biancoazzurri vincono in rimonta. Terzo successo consecutivo. L’ingresso, in apertura di ripresa, - facebook.com facebook

86' Ammonito Prezzabile dopo la sua esultanza per il gol del 2-1. Nel frattempo, il Solarolo cambia due giocatori: escono Fernandi e Savini, entrano Piancastelli e Menicucci. x.com