Domani a Napoli si terrà un presidio davanti al tribunale, promosso da un rappresentante dei detenuti. Il garante regionale ha commentato che sul tema della giustizia, tra cui la custodia cautelare, i suicidi in carcere, il sovraffollamento e gli errori giudiziari, si è instaurato da tempo un silenzio mediatico. La manifestazione mira a portare l’attenzione su queste criticità ancora irrisolte.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Sul tema della giustizia mediatica, sulle sue barbarie, sulla custodia cautelare, sui suicidi in carcere, sul sovraffollamento, sull’aumento dei giorni di liberazione anticipata e gli errori giudiziari è calato da tempo un silenzio. Eppure, c’è un numero sproporzionato di persone private della loro libertà contro le regole del diritto. Quasi la metà delle custodie preventive sono indebite ed illegittime. Migliaia di persone devono scontare meno di due anni di carcere e non hanno misure alternative. La nuova giustizia è una riforma dovuta, ma non quelle proposte dal governo. Nessuno parla di Indulto o Amnistia... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Presidio domani a Napoli davanti il tribunale, il garante Ciambriello: “Sul carcere è calato da tempo il silenzio”

