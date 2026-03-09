Presentata l' edizione 2026 di Musicultura | 60 proposte in corsa sei gli artisti marchigiani in gara

Musicultura ha reso nota la lista di 60 artisti che parteciperanno alle Audizioni Live 2026 del suo concorso. Tra questi, sei sono artisti provenienti dalle Marche. L'annuncio è stato fatto ufficialmente, confermando le proposte in corsa per questa edizione. La selezione comprende un’ampia gamma di generi e provenienze, con i partecipanti già pronti a esibirsi davanti alla giuria.

Musicultura ha annunciato i nomi dei 60 artisti che accedono alle Audizioni Live 2026 del prestigioso concorso. L’ascolto e la selezione delle canzoni inviate hanno richiesto oltre tre mesi, complice anche l’entità della partecipazione: 1328 giovani artisti e artiste, il numero più alto nella storia del Festival. Un record assoluto, che conferma la vitalità della formula del concorso e che insieme testimonia la fiducia sempre crescente degli artisti nelle modalità con cui Musicultura opera per favorire la scoperta e la valorizzazione delle nuove energie della canzone italiana. Presentate le Audizioni Live, cuore artistico del Festival che si... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

