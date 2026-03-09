Prende vita la ciclabile intercomunale

È stata inaugurata la nuova pista ciclabile intercomunale, un collegamento che unisce diversi comuni della zona. La presentazione ufficiale si è svolta durante la Borsa Internazionale del Turismo di Milano a febbraio, attirando l’attenzione di addetti ai lavori e cittadini interessati. La ciclabile si estende per diversi chilometri, offrendo un percorso più sicuro e sostenibile per chi si sposta in bicicletta tra le comunità coinvolte.

Dopo la presentazione nazionale durante la Borsa Internazionale del Turismo di Milano a febbraio, il progetto Umbria Green Route - la nuova ciclabile intercomunale di circa 80 chilometri che collegherà i Comuni di Montecchio, Orvieto e Baschi integrandosi con le principali direttrici del cicloturismo nazionale - è stato presentato nei giardini di palazzo Ancajani di Tenaglie a Montecchio. Promosso dai tre Comuni con Montecchio capofila, Umbria Green Route nasce con il finanziamento del bando nazionale "Bici in Comune", con un duplice obiettivo: sviluppare una dorsale cicloturistica intercomunale e, al tempo stesso, costruire una cultura diffusa dell'utilizzo della bicicletta come mezzo alternativo e sostenibile per gli spostamenti quotidiani.