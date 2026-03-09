Premio Salvatrice Sciumano a Baronissi | incontro con il modello Fabio Mancini

Nel comune di Baronissi si terrà un doppio incontro nell’ambito della terza edizione del Premio delle Arti

Due giorni dedicati alla terza edizione del riconoscimento per le arti. In programma la testimonianza del professionista della moda e le premiazioni L'Aula Consiliare del Comune di Baronissi ospita, sabato 14 e domenica 15 marzo alle ore 17.00, un doppio appuntamento nell'ambito della terza edizione del Premio delle Arti "Salvatrice Sciumano". L'iniziativa è promossa dall'associazione socio-culturale e musicale “Insieme per Caso”. Il programma si aprirà sabato 14 marzo con l'incontro intitolato "Sogni in cammino", che vedrà la partecipazione di Fabio Mancini (nella foto), modello noto per le sue collaborazioni con la casa di moda Giorgio Armani. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Un nuovo modello di bellezza nella salute: l’iconico modello gentile Fabio Mancini testimonial per la ASL Taranto

Il modello Fabio Mancini ospite dell'istituto musicale 'Don Bosco-Battisti' di CerignolaL'istituto comprensivo musicale di Cerignola, ‘Don Bosco-Battisti’, ha ospitato Fabio Mancini, modello internazionale, volto iconico della maison...