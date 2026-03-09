Premio contessa Emilia | dal passato con Rina Chiarini al presente di Antonella Ninci

A Empoli si è svolta la quinta edizione del ‘Premio Contessa Emilia’ in una domenica che ha visto protagonisti diversi protagonisti, tra cui Rina Chiarini e Antonella Ninci. La cerimonia ha attirato pubblico e partecipanti, celebrando le personalità e le attività che si sono distinte nel corso degli anni. L’evento si è svolto nel rispetto delle tradizioni e ha coinvolto diverse figure del territorio.

Empoli, 9 marzo 2026 – Una domenica speciale segnata dalla quinta edizione del ' Premio Contessa Emilia '. Prestigioso riconoscimento con il quale anche quest'anno la città di Empoli, attraverso una qualificata Commissione, ha voluto rendere gli onori a Rina Chiarini (la donna del passato), A ntonella Ninci (la donna del presente) e Gina Palandri, menzione d'onore. Storie rappresentative che raccontano di sé, della propria vita, che si sono particolarmente distinte per umiltà, umanità, coraggio, dedizione, lavoro, azioni di contrasto alla violenza di genere, alle disuguaglianze nonché per il generoso e disinteressato impegno verso la propria comunità.