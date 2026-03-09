Alle 21:00 di questa sera, è stata diffusa una preghiera chiamata “Aiutami a crescere in Te”. La richiesta è rivolta a chiedere il dono del riposo e della pace dopo un lunedì di impegno. La preghiera invita a affidare al Signore tutte le fatiche della giornata, con l’obiettivo di trovare serenità nel suo cuore.

Al calare della sera, chiediamo al Signore il dono del riposo del giusto. Affidiamo a Lui ogni fatica di questo lunedì per ritrovare la vera pace nel Suo cuore. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Allontana, o Dio, ogni turbamento dalla questa notte che si apre dinanzi a noi nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dedichiamo questo pensiero alla Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre non solo per ottenere il suo misericordioso perdono ma anche per chiedere la Sua potente protezione da ogni male nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 9 Marzo 2026: “Aiutami a crescere in Te”

