Precari del Cnr auditi in Regione | Servono stabilizzazioni per tutelare la ricerca

Una delegazione di lavoratori precari del Cnr in Liguria sarà ascoltata dai capigruppo del consiglio regionale in un’udienza. I rappresentanti hanno chiesto stabilizzazioni per tutelare la continuità della ricerca e migliorare le condizioni di lavoro. L’incontro si svolgerà nei prossimi giorni e coinvolge persone che lavorano in maniera temporanea all’interno del Cnr.

Una delegazione di lavoratori a tempo determinato incontrerà i capigruppo del consiglio regionale per discutere futuro del personale, progetti Pnrr e sviluppo scientifico del territorio Una delegazione di lavoratrici e lavoratori precari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) in Liguria sarà ascoltata in audizione dai capigruppo del consiglio regionale. L’incontro punta a portare all’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica la situazione del personale a tempo determinato negli istituti del territorio e le possibili ricadute sul sistema della ricerca e dell’innovazione. L’audizione si inserisce in un percorso di confronto istituzionale già avviato nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Articoli correlati

Precari Covid, Figuccia (Lega): "Servono risposte concrete per le stabilizzazioni"Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 ampliano la platea dei beneficiari e prorogano i termini per la maturazione dei requisiti fino...

Appello dei 50 precari del Cnr: "Sosteneteci"I Precari Uniti Cnr dell’Umbria hanno lanciato un appello urgente alle istituzioni locali e territoriali e ai rappresentanti politici regionali:...

Tutti gli aggiornamenti su Precari del Cnr auditi in Regione...

Precari del Cnr auditi in Regione: Servono stabilizzazioni per tutelare la ricercaUna delegazione di lavoratori a tempo determinato incontrerà i capigruppo del consiglio regionale per discutere futuro del personale, progetti Pnrr e sviluppo scientifico del territorio ... genovatoday.it

I precari del Cnr in Liguria fanno appello alla Regione: Ricerca a rischio, servono strumenti di sostegnoUna rappresentanza di ricercatori e tecnici in audizione in Consiglio: A Genova e in Liguria più di 70 lavoratori a tempo determinato ... genova24.it