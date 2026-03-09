Pozzi un’incertezza da penalty Ma poi si riscatta alla grande

Durante la partita, il portiere ha mostrato una prima parata al 25’ su un tiro di Macca, ma cinque minuti dopo ha sbagliato un passaggio che ha causato un rigore. Successivamente, si è riscattato con una parata importante. La sua prestazione ha alternato momenti di incertezza a interventi decisivi, evidenziando le difficoltà e i miglioramenti nel corso dell’incontro.

Pozzi 6,5: al 25’ respinge Macca. Dopo cinque minuti fornisce però a Barranco un pallone troppo debole che provoca il rigore. Si rifà dieci minuti su Deme. Miracoloso a inizio ripresa su Guerra. Bene sul finale anche su Oboavwoduo. Di Renzo 6,5: è sua la sponda di testa che porta al gol del vantaggio. Compie buoni interventi difensivi. Primasso 6: allontana la minaccia in diverse circostanze. Rimedia sempre alle sue sbavature. Barranco 6: vincendo un contrasto aereo fa partire l’azione che porta al gol del 2 a 0. Commette il fallo del rigore. In difficoltà dietro. (1’s.t Paganini 7: di testa fa il tris. Sul finale con esperienza guadagna diversi falli importanti). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pozzi, un’incertezza da penalty. Ma poi si riscatta alla grande Articoli correlati Miretti Mazzitelli: Massa prima dà poi revoca il penalty alla Juventus. Cosa è successo alla Unipol Domus – FOTOdi Redazione JuventusNews24Miretti Mazzitelli, contatto fantasma in area rossoblù. Pozzi inquinati, atti in Procura. La magistratura si interessa alla contaminazione da “Tht“E’ arrivata ieri in Procura (finalmente, verrebbe da dire) la segnalazione ufficiale relativa al fenomeno di inquinamento dei pozzi privati di... Altri aggiornamenti su Pozzi un'incertezza da penalty Ma poi... Discussioni sull' argomento Abbiamo il controllo dello Stretto di Hormuz. Proclama dei Pasdaran, il traffico di petroliere crolla del 90%; Avv. Maximiliano Granata: Le spiagge non sono un’asta pubblica, fermiamo i bandi sui lidi; Foggia, scomparsa una ragazza di 21 anni: ricerche nelle campagne e controlli in pozzi e vasche d’irrigazione; NEXT GEN| Bianconeri sconfitti 3-1 dalla Vis Pesaro. Per un umanesimo dell’incertezza, un sapere che non consolaEntrare oggi in una libreria, anche solo per ripararsi dalla pioggia o per ingannare l’attesa di un appuntamento, significa imbattersi in scaffali sempre più affollati di volumi che promettono ... avvenire.it Rainer Maria Rilke a Catherine Pozzi(1924). [...]quanto sono stato ricompensato per questo ritorno, trovando lì la vostra lettera! Lasciate che vi dica che è deliziosa, e che la conserverò sempre tra le rarissime lettere che (nel nostro tempo) non bruciano all’ista - facebook.com facebook