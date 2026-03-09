Potenza Picena | la sindaca madre che gestisce la ripresa post-sisma

Il 9 marzo 2026 a Potenza Picena, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la sindaca madre ha partecipato a un evento pubblico dedicato alla ripresa della comunità dopo il terremoto che ha colpito la zona. La giornata è stata segnata da incontri e iniziative in vari punti del paese, con la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali. La sindaca ha preso parte alle attività e ha rivolto un messaggio ai presenti.

È lunedì 9 marzo 2026 e il calendario segna la Giornata Internazionale della Donna, ma a Potenza Picena non si tratta di una semplice ricorrenza formale. Noemi Tartabini, sindaca del comune più grande del Maceratese al secondo mandato, ha scelto di rispondere alle domande sulla condizione femminile nella politica senza retorica, puntando tutto sull’azione concreta e sulla gestione quotidiana dei ruoli. La sua posizione è netta: l’essere donna non va rivendicato come un marchio di superiorità o svantaggio, ma vissuto con naturalezza all’interno delle dinamiche istituzionali. Nel contesto maceratese, dove la ricostruzione post-sisma e la vitalità delle piccole imprese definiscono l’identità territoriale, la figura di una sindaca madre assume un peso specifico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

