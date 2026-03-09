Potenza | interdittiva antimafia su azienda estetica

Il Prefetto di Potenza ha firmato una misura interdittiva antimafia nei confronti di un’azienda del settore estetico. La decisione riguarda un’impresa individuale con sede nel Potentino. La procedura si è resa necessaria in seguito a verifiche di carattere antimafia. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto riguardo alle motivazioni o alle persone coinvolte.

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha firmato una nuova interdittiva antimafia contro un'impresa individuale del Potentino operante nel settore dei servizi estetici. Il provvedimento scatta dopo che la Regione Basilicata, tramite l'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura, ha richiesto un controllo alla Banca Dati Nazionale Antimafia per verificare l'idoneità dell'azienda a partecipare a un bando Psr per fondi rurali. L'indagine ha rivelato elementi sintomatici di pericolo di infiltrazione mafiosa e possibili condizionamenti nelle scelte imprenditoriali dell'impresa. Le verifiche hanno evidenziato una contiguità con elementi appartenenti ai clan Riviezzi e Cassotta, attivi nella provincia.