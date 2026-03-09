Portò la madre in ospedale con l’auto perché non c’era ambulanze e la donna morì | indagata la figlia

Una donna ha portato la madre in auto dall’ospedale di Vieste all’ospedale di San Giovanni Rotondo poiché non c’erano ambulanze disponibili. Dopo il trasferimento, la madre è deceduta. La figlia è stata iscritta nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla vicenda. Le autorità stanno verificando i dettagli dell’accaduto.

La figlia decise di portare con la propria auto la madre dal pronto soccorso di Vieste all’ ospedale di San Giovanni Rotondo, perché non c’erano ambulanze disponibili. La madre morì nel tragitto. Ora la procura di Foggia ha iscritto nel registro degli indagati anche la figlia della vittima, dopo aver disposto la riesumazione della salma. Era iniziato tutto lo scorso 31 agosto, quando, a seguito di un malore, la figlia della 78enne Antonia Notarangelo condusse la madre al pronto soccorso della cittadina garganica. La figlia aveva contattato il 118, ma le era stato riferito che l’unica ambulanza sarebbe potuta arrivare solo da Peschici. La vicenda diventò di dominio pubblico dopo una lettera aperta scritta dal figlio della vittima, Pasquale Ciuffreda, che denunciò la drammatica sequenza di eventi della notte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

