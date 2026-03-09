Porto di Lavagna il Consiglio di Stato sospende il subentro del fondo F2i

Il Consiglio di Stato ha emesso un decreto cautelare che sospende temporaneamente il subentro del fondo F2i SGR nella gestione del Porto di Lavagna. La decisione riguarda la concessione del porto e blocca l’ingresso del fondo nel controllo dell’area. La sospensione è stata decisa in via provvisoria e riguarda esclusivamente il passaggio di gestione da parte di F2i SGR.

Stop temporaneo al subentro di F2i SGR nella gestione del Porto di Lavagna. Con un decreto cautelare monocratico firmato il 27 febbraio, il presidente della quinta sezione del Consiglio di Stato, Francesco Caringella, ha accolto in via provvisoria l’istanza presentata dall’Associazione Marina d’Europa e dall’utente Roberto D’Alesio nell’ambito del contenzioso sulla concessione del porto turistico ligure. Nel decreto il giudice amministrativo rileva che, «alla luce dell’immediatezza e dell’intensità del pregiudizio dedotto», sussistono i presupposti per concedere una tutela provvisoria. La misura cautelare è stata quindi accordata «ai soli fini dell’inibizione del subentro», in attesa della decisione collegiale. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Porto di Lavagna, il Consiglio di Stato sospende il subentro del fondo F2i Articoli correlati Il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar: riapre la caccia alle beccacce e ai turdidiANCONA – L'assessore regionale con delega alla Caccia Giacomo Bugaro ha annunciato che il Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia della sentenza n. "Non può insegnare". Ma il Consiglio di Stato sospende l’atto inviato dal MinisteroGROSSETO Si dovrà aspettare il 16 giugno per sapere se un’insegnante poteva o no insegnare matematica al Cpia, il Centro provinciale per l’Istruzione... Contenuti utili per approfondire Porto di Lavagna il Consiglio di Stato... Temi più discussi: Porto di Lavagna, nuovo stop dai giudici; Porto di Lavagna, slitta per un ricorso l'ingresso del nuovo concessionario. Ancora un mese di proroga al gestore uscente; Porto di Lavagna nel limbo, nuovo rinvio per la gestione. Gli esercenti: Paradossale; Lavagna: Mangiante: Non è stata privata del porto, ecco chi blocca la fine del dissesto. Stop al porto a Lavagna, l’ira di Mangiante: Ora basta, chiederemo i danniLavagna – Gettata come un sasso nello stagno, la notizia del pronunciamento del Consiglio di Stato, c he ha sospeso in via provvisoria l’assegnazione del porto di Lavagna, continua a produrre reazioni ... ilsecoloxix.it Porto di Lavagna, nuovo stop dai giudiciIl Consiglio di Stato accoglie la richiesta di sospensiva avanzata dall’associazione Marine d’Europa di Formigoni. Accolta l’istanza cautelare e bloccato il ... ilsecoloxix.it Porto turistico di Lavagna, Mangiante replica a Lapetina buff.ly/YllanA0 x.com Porto di Lavagna, Claudio Lapetina attacca: «Si priva la città del suo bene più prezioso» https://buff.ly/9w58oJY - facebook.com facebook