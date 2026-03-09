Sabato sera alle 18.15 nel parcheggio dello stadio di Pordenone si è verificata una rissa tra tifosi, con alcuni che si sono difesi da figli armati. Durante l’episodio, una donna di 53 anni è stata ferita e si trova in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause e sui soggetti coinvolti nell’alterco.

Un episodio di tensione scoppiato sabato sera alle 18.15 nel parcheggio dello stadio di Pordenone ha portato una donna di 53 anni all’ospedale, secondo quanto emerge dalle ricostruzioni iniziali. Tuttavia, i sostenitori del Pordenone Calcio offrono oggi una versione dei fatti che ribalta la narrazione, descrivendo sé stessi non come aggressori ma come vittime di un’escalation violenta scatenata dai familiari della signora. La vicenda si è consumata in Largo Cervignano, dove un comportamento irrispettoso in pubblico ha innescato una catena di eventi che ha coinvolto la polizia locale e ha lasciato sul campo di gioco questioni aperte sulla gestione dell’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Pordenone: rissa dopo la pipì, tifosi si difendono da figli armati

Rissa dopo il rimprovero per la pipì, gli ultras Pordenone: «Scusati con la signora, poi sono arrivati i figli con le spranghe. Noi? Le vittime»PORDENONE - Le dichiarazioni dei sostenitori di Pordenone Calcio arrivano a freddare il clima dopo la vicenda di Largo Cervignano, offrendo una lettura dei fatti diversa. Ricordiamo che ... ilgazzettino.it

