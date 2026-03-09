Pontetorto la strategia è investire Più forza vendite | assunto personale Ora 100 addetti per la sostenibilità

Pontetorto ha deciso di rafforzare la propria forza vendita assumendo nuovi dipendenti, portando il totale a cento addetti dedicati alla sostenibilità. La società sta investendo risorse umane per migliorare la qualità e la sostenibilità dei prodotti, continuando a sviluppare questa direzione. La strategia si concentra sull’ampliamento del personale e sull’innovazione nel settore sostenibile.

Investimento in risorse umane e ulteriore sviluppo della sostenibilità dei prodotti. È la strategia che Pontetorto, dal 2016 ceduta dalla famiglia Banci al gruppo giapponese Daidoh Limited, sta portando avanti per il prossimo medio-lungo periodo, mentre il distretto sta vivendo ancora una fase di stallo. "Il contesto attuale, dettato dalle circostanze, impone maggiore prudenza – dice il direttore generale Marco Toccafondi – ma dal confronto con il management giapponese abbiamo deciso di proseguire con gli investimenti. Importante dare una sferzata sul versante umano e sulla riorganizzazione della linea fashion" afferma Toccafondi. A questo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

