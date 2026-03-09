A Rieti, via Valle Oracola presenta una situazione complessa: alcune opere pubbliche sono state completate, mentre le strade adiacenti sono in condizioni critiche. La viabilità locale è stata oggetto di una nuova segnalazione che mette in evidenza il paradosso di una strada, il Ponte Nuovo, che si trova in uno stato di rottura. La questione riguarda direttamente i residenti e gli utenti della zona.

La viabilità di via Valle Oracola, a Rieti, è al centro di una nuova segnalazione che evidenzia un contrasto netto tra opere pubbliche completate e strade adiacenti in condizioni critiche. Un residente ha riportato buche profonde e asfalto deteriorato proprio a pochi metri dal ponte Cavallotti, recentemente restaurato con un investimento di 1,3 milioni di euro. Il problema non riguarda solo l’estetica, ma la sicurezza immediata transita: ruote e sospensioni dei veicoli rischiano danni irreparabili, mentre per ciclisti e motociclisti il pericolo è ancora più elevato. La manutenzione attuale si limita a rattoppi temporanei che non reggono nel tempo, lasciando la carreggiata stretta e irregolare come un rischio costante per i residenti della zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte nuovo, strada rotta: il paradosso di Rieti

Articoli correlati

Via Bagnoli di nuovo rotta, è la strada dove passano i tir dell’America’s Cup: il rappezzo ha cedutoDi nuovo rotta via Bagnoli, la strada dove passano i tir dell'America's Cup e dove giovedì si è aperta una voragine.

Il nuovo ponte sospeso al Centro Direzionale di Napoli, collega Tribunale e Procura: strada chiusa fino a marzoIniziati i lavori per costruire il ponte sospeso tra il Tribunale e la Procura al Centro Direzionale.

Tutti gli aggiornamenti su Ponte nuovo

Argomenti discussi: Chiude il sottopasso Lavori e disagi in arrivo; Cerniera rotta | ponte Fi-Pi-Li bloccato traffico leggero riparte.