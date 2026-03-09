Un agente scelto della Polizia Locale di Conegliano e Vittorio Veneto è morto improvvisamente a causa di un infarto fulminante. La notizia ha sconvolto le due città, che piangono la perdita di un ufficiale noto tra colleghi e cittadini. La scomparsa si è verificata inaspettatamente, lasciando un vuoto tra chi lo conosceva e lavorava con lui.

Conegliano e Vittorio Veneto sono in lutto per la scomparsa improvvisa di Marco Seffino, agente scelto della Polizia Locale. L’uomo di 57 anni è deceduto venerdì sera a causa di un infarto fulminante subito dopo una sessione di allenamento. La tragedia si è consumata nella sua stessa abitazione, nello specifico nel locale interrato utilizzato come taverna domestica. La moglie Denise Seno, anch’essa agente di polizia, ha trovato il marito esanime mentre cercava di raggiungerlo per la cena. Seffino era l’anima dell’unità cinofila, legato indissolubilmente al cane antidroga Rey. Nonostante un intervento immediato della moglie e dei sanitari del 118, non ci fu nulla da fare per salvare la sua vita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Polizia locale: infarto fulminante stronca l’agente Seffino dopo

Sperona agente della Polizia Locale dopo un inseguimento, identificato e bloccatoTempo di lettura: 2 minutiSi è conclusa nel giro di un giorno l’operazione che ha portato all’individuazione e al fermo di un 22enne di Arzano,...

Napoli, sperona agente della Polizia Locale dopo inseguimento: identificato e bloccato 22enne di ArzanoSi è conclusa nel giro di un giorno l’operazione che ha portato all’individuazione e al fermo di un 22enne di Arzano, responsabile di aver speronato...

Aggiornamenti e notizie su Polizia locale.

Temi più discussi: Addio a Marco Seffino, l’anima dell’unità cinofila: un infarto lo stronca dopo l’allenamento; Andrea Gallo, il comandante della polizia locale stroncato da un malore prima di andare a cena. Il vicesindaco Manera: Hai combattuto...; Marco Siffino, vigile urbano dell'unità cinofila trovato morto: il malore in palestra e il tentativo disperato della moglie di salvarlo; Non si ferma all’alt, fuga a tutta velocità in centro, poi abbandona l’auto: identificato, maximulta da 6.500 euro.

L’infarto mentre si allena in casa, poi la tragedia: vigile muore a 57 anniMorte improvvisa a Conegliano: muore Marco Seffino, agente della Polizia Locale e istruttore di judo, all’età di 57 anni. nordest24.it

Infarto: muore a 38 anni il vicesindacoLutto a Quadrelle, nella notte è morto improvvisamente il vicesindaco Pietro Picariello. Aveva 38 anni, agente di polizia penitenziaria, ... msn.com

Lutto nella polizia Locale d Lecce: addio a Enzo Rampino - facebook.com facebook

È uno degli interventi della Polizia locale di Ponte San Pietro. E nel 2025 contestate 4.165 violazioni al codice della strada x.com