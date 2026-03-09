Polizia di Stato arresta due extracomunitari per truffa ai caselli autostradali di Napoli Est

Due extracomunitari sono stati arrestati dalla polizia di Stato a Napoli Est con l’accusa di aver truffato automobilisti ai caselli autostradali dell’A16 Napoli-Canosa. Uno dei due arrestati era senza fissa dimora e aveva un provvedimento di espulsione in corso. Le autorità hanno identificato e fermato i sospetti, che praticavano le truffe ai danni di chi passava dai caselli.

Uno dei due arrestati era senza fissa dimora e con provvedimento di espulsione: truffavano automobilisti ai caselli dell'autostrada A16 Napoli–Canosa.. A ridosso del casello autostradale di Napoli Est due cittadini extracomunitari, di origini magrebine, approfittando della sosta degli automobilisti, travestendosi da personale della Società Autostrade per l'Italia, avevano architettato un sistema ben congegnato per trarre in inganno gli utenti in transito. Il sistema è risultato molto raffinato in quanto riuscivano a farsi consegnare il danaro del pedaggio autostradale, restituendo anche il giusto resto, lasciandoli proseguire oltre il casello alzando la relativa sbarra, facendogli credere di aver pagato a tutti gli effetti il pedaggio.