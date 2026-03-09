Politecnico a rischio? Arezzo vuole mantenere l’accordo

Il consiglio provinciale ha discusso della possibile perdita del corso di ingegneria informatica del Politecnico di Milano ad Arezzo. Il gruppo Centro Sinistra ha richiesto chiarimenti ufficiali sulla situazione, mentre la discussione si è concentrata sulla volontà di mantenere l’accordo tra le istituzioni coinvolte. La questione ha generato attenzione tra i rappresentanti politici locali.

La preoccupazione per la stabilità del corso di ingegneria informatica del Politecnico di Milano ad Arezzo ha scatenato un dibattito politico nel consiglio provinciale, dove il gruppo Centro Sinistra ha richiesto chiarimenti ufficiali. L’ingresso dell’Università di Siena tra i soci fondatori del Polo Universitario Aretino viene come un’opportunità di crescita, ma non deve mettere in discussione l’accordo esistente con l’ateneo milanese. Valentina Vaccari ha sollevato la questione sottolineando che il modello didattico attuale integra lezioni online e presenza fisica, garantendo titoli equipollenti a quelli della sede principale. La richiesta è chiara: mantenere la collaborazione con il Politecnico mentre si accoglie la nuova partnership senese come complemento strategico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Politecnico a rischio? Arezzo vuole mantenere l’accordo Articoli correlati Accordo Ariston-PolitecnicoAriston Group, tra i leader globali nelle soluzioni sostenibili per il comfort climatico e l’acqua calda, e il Politecnico di Milano hanno siglato... "Arezzo mantenga la collaborazione con il Politecnico di Milano"Il corso del Politecnico di Milano in ingegneria informatica ad Arezzo, attraverso l'accordo con il Polo universitario Aretino è a rischio? Non sono...