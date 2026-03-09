Pm sull’altare a parlare di riforma E Comboniani contro il ddl Nordio

Il pubblico ministero si è espresso sull’altare riguardo alla riforma della giustizia, mentre i missionari Comboniani hanno diffuso un appello contro il ddl Nordio. Il parroco di Genova ha invitato sul pulpito Cardona Albini a intervenire, creando un frastuono pubblico attorno alla questione. Contestualmente, i Comboniani hanno lanciato un messaggio di opposizione al referendum sulla giustizia.

Parroco di Genova chiama sul pulpito Cardona Albini. Spunta un appello dei missionari Comboniani per il No al referendum giustizia. Nel cuore del centro storico di Genova, ieri, don Carlo Parodi, prete notissimo nei caruggi per il suo impegno anche sociale, ha deciso di aprire una finestra sul referendum sulla giustizia durante la messa. E lo ha fatto chiamando all'altare un pm di lungo corso della Procura di Genova, Francesco Paolo Cardona Albini, noto alle cronache per avere rappresentato l'accusa durante il processo per i fatti della scuola Diaz, durante il G8. Il siparietto si è svolto tra le navate della bellissima chiesa di San Donato, un gioiello di arte romanica con un originale campanile ottagonale.