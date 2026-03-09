Pistocchi sicuro | Manca un rigore alla Roma Malinovsky si oppone con tutte e due le braccia fuori dalla figura

Maurizio Pistocchi ha commentato la partita tra Roma e Genoa, affermando che alla squadra capitolina sarebbe stato negato un calcio di rigore. Secondo il giornalista, Malinovsky si sarebbe opposto con entrambe le braccia fuori dalla figura durante l’azione. La sua opinione riguarda esclusivamente l’episodio e non ci sono altre dichiarazioni o commenti ufficiali sui fatti.

Maurizio Pistocchi ha polemizzato su un calcio di rigore non dato alla Roma nel match di ieri contro il Genoa. Vediamo che cosa ha detto. Il giornalista Maurizio Pistocchi, intervenuto sul proprio profilo X, ha analizzato l’episodio contestato avvenuto durante la sfida tra Genoa e Roma. Al centro della polemica c’è Ruslan Malinovskyi, protagonista di un tocco di mano in area di rigore. CONTINASSA JUVE LIVE I giallorossi hanno protestato vibratamente per il mancato fischio, ritenendo l’intervento dell’avversario punibile con la massima punizione. L’episodio ha scatenato discussioni sulla uniformità di giudizio nel torneo, e ha scatenato appunto la reazione di Pistocchi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pistocchi sicuro: «Manca un rigore alla Roma, Malinovsky si oppone con tutte e due le braccia fuori dalla figura» Articoli correlati Pistocchi svela un colpo low cost dalla Serie B: «È un affare sicuro per le big»Mercato Inter, i nerazzurri si inseriscono alla corsa per Goretzka? Fabrizio Romano svela tutti i dettagli. Rocchi (via Caressa) gela la cagnara interista sul presunto rigore: “il braccio non è fuori figura rispetto alla traiettoria del pallone”Rocchi (via Caressa) gela la cagnara interista sul presunto rigore: “il braccio non è fuori figura rispetto alla traiettoria del pallone” Ascoltare... Tutto quello che riguarda Pistocchi sicuro Pistocchi: Manca un rigore alla Roma, Malinovskyi si oppone con entrambe le braccia e il Var Mazzoleni non intervieneAnche il giornalista Maurizio Pistocchi, intervenuto su X, ha commentato l'episodio arbitrale su Malinovskyi in Genoa-Roma: Nella domenica delle sciagure, manca un calcio di ... tuttojuve.com Caos arbitri, Pistocchi: Rocchi cambia parere ogni settimana. C'è un'unica via d'uscitaIl giornalista Maurizio Pistocchi, attraverso l'intervista che ha rilasciato ai microfoni di Radio Crc, ha parlato dell'incresciosa vicenda arbitrale che ha colpito il calcio italiano, soffermandosi s ... msn.com