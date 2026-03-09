Il 9 marzo 2026, Teheran è stata interessata da una pioggia nera e tossica, un fenomeno mai registrato prima nella capitale iraniana. La pioggia ha causato disagi tra i residenti, che si sono trovati ad affrontare condizioni di emergenza. Le autorità stanno monitorando la situazione mentre i cittadini cercano di proteggersi dall’inquinamento improvviso. Nessuna informazione ufficiale ha ancora chiarito le cause dell’evento.

Una pioggia nera e tossica ha colpito Teheran, un evento senza precedenti che sta mettendo alla prova la popolazione iraniana. Mentre le strade si trasformano in scenari apocalittici, il dibattito pubblico si polarizza tra chi inizia a dubitare della gestione della crisi e chi invece auspica l’intervento esterno per risolvere definitivamente la situazione. La data di questo drammatico accadimento è fissata al 9 marzo 2026. La frattura sociale e politica nella capitale. L’impatto immediato non riguarda solo l’ambiente, ma scava profondamente nel tessuto sociale del paese. Gli abitanti di Teheran si trovano divisi su come interpretare questa calamità tossica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

