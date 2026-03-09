Pìnolo | teatro e danza sfidano gli stereotipi

Domenica 15 marzo 2026 alle 16, al Centrale Preneste Teatro, va in scena lo spettacolo Pìnolo della Compagnia NardinocchiMatcovich. Lo spettacolo unisce teatro e danza, sfidando gli stereotipi tradizionali di queste discipline. La rappresentazione si svolge nel pomeriggio, offrendo al pubblico un’occasione di confronto con una produzione che mescola diversi linguaggi artistici.

Cosa: Lo spettacolo Pìnolo della Compagnia NardinocchiMatcovich.. Dove e Quando: Centrale Preneste Teatro, domenica 15 marzo 2026, ore 16.30.. Perché: Un’opera originale che invita il pubblico delle famiglie a riflettere con leggerezza sulla libertà di espressione, superando le gabbie degli stereotipi di genere.. Il panorama teatrale dedicato all’infanzia si arricchisce di una proposta coraggiosa e innovativa, capace di parlare al cuore dei bambini e alla riflessione degli adulti. Domenica 15 marzo, il Centrale Preneste Teatro ospita Pìnolo, una produzione firmata da Ruotalibera Teatro in collaborazione con la Compagnia NardinocchiMatcovich.... 🔗 Leggi su Ezrome.it

