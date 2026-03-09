I Pinguini Tattici Nucleari hanno condiviso un video sui social che mostra i loro membri mentre passeggiano sulle Mura di Bergamo. L’immagine serve a promuovere il lancio del nuovo tour della band, dopo che avevano annunciato un ritorno in scena al termine di una pausa. Il video fa parte di una strategia di comunicazione per aggiornare i fan sui prossimi appuntamenti.

IL «CORTO». I Pinguini Tattici Nucleari avevano salutato il 2026 promettendo un ritorno dopo un periodo di pausa per rigenerarsi. Ora un video ambientato a Bergamo, con le Mura sullo sfondo, annuncia importanti novità. Martedì 10 marzo saranno svelate le date del nuovo tour della band. «Il 2025 ci ha dato tantissimo, è un anno a cui vorremo bene per sempre. Non sappiamo ancora cosa ci riserverà questo 2026, ma siamo fiduciosi che non ci deluderà. Noi siamo sempre qui, anche se un pelo più silenziosi: ogni tanto bisogna sapersi rigenerare. Altro che sciolti o dispersi, siamo più uniti che mai. Torniamo prestissimo, promesso». Il 1° gennaio i Pinguini Tattici Nucleari hanno salutato così il nuovo anno e ora, pochi mesi dopo, ecco un video che annuncia per il 10 marzo tante novità, anzi tante date che saranno quelle del nuovo tour. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Pinguini», ecco il video social sulle Mura di Bergamo per annunciare il lancio del nuovo tour

