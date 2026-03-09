Pietraia | addio di Peraio dopo 33 anni di Presepe Vivente

Il vice presidente dell’associazione del Presepe Vivente di Pietraia, Mirko Peraio, ha annunciato oggi che lascerà l’incarico dopo trentatre anni di attività. Peraio ha partecipato ininterrottamente alla realizzazione dell’evento, contribuendo allo sviluppo della rappresentazione che ogni anno attrae numerosi visitatori. La sua decisione di lasciare l’associazione segna la fine di un lungo percorso iniziato nel 1990.

Il vice presidente Mirko Peraio annuncia oggi l’addio all’associazione del Presepe Vivente di Pietraia dopo trentatré anni di attività. La decisione, presa nel pieno dell’inverno toscano, segna la fine di un ciclo che ha nascere e crescere una delle tradizioni più radicate della Val d’Arno. Non si tratta di una semplice dimissione burocratica, ma di un atto carico di significato per la comunità locale. L’evento si colloca in un momento cruciale per il territorio: mentre i visitatori continuano a riempire i boschi di Pietraia, l’entusiasmo dei volontari sembra aver subito un calo significativo. La lettera pubblicata le ragioni profonde di questo distacco, andando oltre la stanchezza fisica per toccare il nucleo stesso dello spirito comunitario che ha sostenuto il progetto dal lontano ottobre del 1993. 🔗 Leggi su Ameve.eu

