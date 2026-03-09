Piemonte 2025 | 1,5 milioni di dosi e 225 mila mammografie

Nel 2025, i servizi di prevenzione in Piemonte hanno distribuito 1,5 milioni di dosi di vaccino e effettuato 225.000 mammografie. I numeri rappresentano un aumento rispetto agli anni precedenti e riflettono l'intensificazione delle attività di prevenzione nella regione. Questi dati sono stati resi noti al termine dell’anno, evidenziando il livello di impegno nel settore sanitario locale.

Il bilancio dell'anno 2025 per i servizi di prevenzione in Piemonte si chiude con dati che segnalano un incremento significativo delle attività svolte. Nel grattacielo della Regione, l'assessore alla Sanità Federico Riboldi ha presentato una panoramica dettagliata che conferma il rafforzamento dei controlli su sicurezza, salute e filiere produttive. Le cifre mostrano un impegno costante verso la tutela del cittadino e la promozione del benessere animale, elementi cardine della sanità pubblica locale. La presentazione ha messo in luce come la macchina amministrativa regionale stia operando a pieno regime, con centinaia di tecnici impegnati quotidianamente sui territori.