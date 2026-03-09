Il termine “pick me girl” si riferisce a una donna che cerca di attirare l’attenzione degli uomini mettendo in discussione altre donne o sottolineando di essere diversa. La frase ha origine online e si diffonde sui social media, dove viene spesso usata in discussioni tra utenti di sesso femminile. Recentemente il termine è tornato al centro dell’attenzione anche tra le donne, che ne discutono pubblicamente.

“Continuerai a farti scegliere o finalmente sceglierai?”, cantava Fabrizio De André più di 50 anni. E, per alcune persone – in particolare, le donne – è una domanda che continua a dare tormento, creando un labirinto di aspettative patriarcali e esigenze personali da cui non sempre sembra esserci via d’uscita. Di sicuro, non è un quesito che si pongono le cosiddette “pick me girl”, sempre più popolari sui social e, purtroppo, nella vita reale. Ma che cosa si intende con questa espressione, e quali sono le sue origini e conseguenze? Scopriamolo insieme. Vi raccomandiamo. “Le donne sono le migliori alleate delle donne", la lezione islandese al girlboss. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - “Pick me girl”: significato, origine e perché se ne parla (anche tra donne)

