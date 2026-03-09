piccoli comuni scontro sul mandato dei sindaci

In diversi piccoli comuni si apre un confronto tra sindaci e istituzioni sulla validità del limite ai mandati. La questione riguarda la possibilità di rinnovare o meno la carica di primo cittadino e sarà al centro delle prossime amministrative. La discussione si svolge in un quadro di tensioni legali e questioni di legittimità costituzionale. La decisione finale potrebbe influenzare il futuro delle amministrazioni locali.

Sindaci e limite ai mandati, corre sul filo della legittimità costituzionale il prossimo appuntamento per le Amministrative. La sentenza della Corte Costituzionale numero 16 dello scorso 19 febbraio ha messo fuori gioco le norme non solo della Valle d'Aosta ma a trascinamento anche delle altre Regioni autonome che prevedono limiti diversi da quelli nazionali. In Italia non c'è alcun limite di mandati per i Comuni al di sotto dei 5mila abitanti, con una soglia di tre mandati fra i 5 ed i 15mila abitanti e due mandati negli altri casi. Fino alla pronuncia della Consulta, invece, nelle regioni autonome c'era uno spezzatino di previsioni...

Terzo mandato per i sindaci dei piccoli Comuni, in Commissione la proposta di Sud Chiama NordÈ stata accolta, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti così come previsto dal regolamento d’Aula, la richiesta avanzata dal gruppo...

Sicilia, Terzo Mandato Sindaci Bloccato: ARS respinge la norma, Mussomeli e il futuro dei piccoli comuni a rischio.Sicilia, Stop al Terzo Mandato per i Sindaci: Mussomeli e la Battuta d'Arresto per la Democrazia Locale L'Assemblea Regionale Siciliana ha respinto...

Anci, i piccoli Comuni sono solidi e fanno squadra: attive 433 UnioniIn Valnerina è nato il primo Piano intercomunale di protezione civile dell’area interna. Non una sommatoria di singoli piani, ma una strategia che coinvolge 14 Comuni, tra le ... corriereadriatico.it

Anci, Santoni: Le proposte sui piccoli Comuni per futuro Paese, Agenda arricchita dal confronto(Adnkronos) - Porteremo avanti le nostre proposte cercando di dare voce ai piccoli Comuni sulla base della nostra Agenda Controesodo che arricchiremo con il confronto di questa due giorni. La nostra ... msn.com

