In Italia, i piccoli comuni affrontano sfide crescenti a causa della diminuzione del personale e dell'invecchiamento della popolazione. Questi paesi sono più vulnerabili alle variazioni demografiche e trovano più difficile attrarre e mantenere giovani e lavoratori qualificati. Tuttavia, spesso ricevono maggiori aiuti economici rispetto alle aree più grandi per sostenere le proprie esigenze.

Milano – Più esposti alle dinamiche demografiche, più in difficoltà ad attirare e trattenere personale, ma finanziariamente più supportati da aiuti economici. Questo l’identikit dei piccoli centri che traspare dalla fotografia sui Comuni lombardi, appena pubblicata da Ifel - Fondazione Anci che, quest’anno, ha anche dato uno spaccato dei Comuni sotto i 500 abitanti. Quando si parla di piccoli Comuni, ovvero quelli sotto i 5mila abitanti, si comprende la maggior parte delle realtà regionali: sono, infatti, 1.027, pari al 68,5% del totale; di questi, 133 hanno meno di 500 residenti. Ad amministrarli, sono per lo più sindaci uomini, l’83,2%, con solo un 16,8% di sindache; al contrario nei Comuni sopra i 5mila abitanti, la quota di prime cittadine è del 21,4%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piccoli Comuni, maxi problemi: poco personale e l’età avanza

Leggi anche: Comuni, sindaco Casalbore: "Piccoli hanno stessi problemi dei grandi ma meno risorse"

Leggi anche: Piccoli Comuni, nodo personale e stipendi: il governo promette il recupero del gap

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Piccoli Comuni.

Temi più discussi: Piccoli Comuni, maxi problemi: poco personale e l’età avanza; Concorso Piccoli Comuni Ripam 2026: Assegnazione risorse ed attesa la pubblicazione del bando; Riparte Piccolo Comune Amico: il concorso che valorizza il turismo e le eccellenze locali – come partecipare; Le maxi bollette mettono a rischio i bilanci di 40 Comuni.

Toscana diffusa sostiene i piccoli comuni e i loro serviziToscana Diffusa è il piano della Regione per ridare vita ai piccoli borghi, alle campagne e alle zone montane lontane dalle grandi città. Il progetto è stato approvato dalla giunta regionale toscana e ... lanazione.it

Anci, i piccoli Comuni sono solidi e fanno squadra: attive 433 UnioniIn Valnerina è nato il primo Piano intercomunale di protezione civile dell’area interna. Non una sommatoria di singoli piani, ma una strategia che coinvolge 14 Comuni, tra le ... quotidianodipuglia.it

Nell’hinterland milanese ci sono piccoli comuni di cui molti cittadini non hanno mai sentito parlare, ma che nascondono storie davvero curiose. 1 Marcallo con Casone – origini antichissime: vicino al paese sono state trovate tombe della necropoli celtica - facebook.com facebook

Concorso Piccoli Comuni Ripam 2026: Assegnazione risorse ed attesa la pubblicazione del bando x.com