Piccoli Comuni maxi problemi | poco personale e l’età avanza

In Italia, i piccoli comuni affrontano sfide crescenti a causa della diminuzione del personale e dell'invecchiamento della popolazione. Questi paesi sono più vulnerabili alle variazioni demografiche e trovano più difficile attrarre e mantenere giovani e lavoratori qualificati. Tuttavia, spesso ricevono maggiori aiuti economici rispetto alle aree più grandi per sostenere le proprie esigenze.

Milano –  Più esposti alle dinamiche demografiche, più in difficoltà ad attirare e trattenere personale, ma finanziariamente più supportati da aiuti economici. Questo l’identikit dei piccoli centri che traspare dalla fotografia sui Comuni lombardi, appena pubblicata da Ifel - Fondazione Anci che, quest’anno, ha anche dato uno spaccato dei Comuni sotto i 500 abitanti. Quando si parla di piccoli Comuni, ovvero quelli sotto i 5mila abitanti, si comprende la maggior parte delle realtà regionali: sono, infatti, 1.027, pari al 68,5% del totale; di questi, 133 hanno meno di 500 residenti. Ad amministrarli, sono per lo più sindaci uomini, l’83,2%, con solo un 16,8% di sindache; al contrario nei Comuni sopra i 5mila abitanti, la quota di prime cittadine è del 21,4%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

