Petrolio rompe il tetto dei 100 dollari con blocco produzione Golfo

Il prezzo del petrolio ha superato i 100 dollari nel fine settimana, il primo da luglio 2022, a causa delle crescenti tensioni geopolitiche e della possibilità che il conflitto in Iran si prolunghi di parecchio. La produzione di greggio nel Golfo è stata bloccata, contribuendo all’aumento dei prezzi. La situazione ha portato a un incremento immediato sui mercati energetici.

Il petrolio ha sfondato anche il tetto dei 100 dollari nel weekend, per la prima volta da luglio 2022, a causa dell'intensificarsi delle tensioni geopolitiche ed alla prospettiva che la guerra in Iran durerà più a lungo del previsto: si parla di almeno un mese e mezzo o anche di più. A spingere le quotazioni del barile è la serrata dello stretto di Hormuz, difficilmente aggirabile, ed il suo impatto sulla produzione di petrolio mondiale. Un razionamento che peserà soprattutto sulla Cina e più in generale sull'Estremo Oriente. Petrolio tocca massimo di 120 dollari . Questa mattina, le quotazioni del Brent si aggirano sui 107,86 dollari al barile, in rialzo del 16,4% rispetto ai prezzi di chiusura dello scorso venerdì, dopo aver toccato massimi di quasi 120 dollari nelle trattazioni notturne. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Petrolio rompe il tetto dei 100 dollari con blocco produzione Golfo