Petrolio ai massimi | guerra e inflazione spaventano i

Da ameve.eu 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prezzo del petrolio raggiunge livelli storici, segnando un aumento significativo in un giorno di forte volatilità sui mercati finanziari. La situazione riflette le preoccupazioni legate alla guerra e all’inflazione, che hanno influenzato negativamente le borse italiane e internazionali. Gli investitori sono in allerta mentre i principali indici azionari registrano ribassi consistenti.

L’economia italiana e globale affronta una giornata di forti oscillazioni finanziarie il 9 marzo 2026, con il petrolio che tocca massimi storici mentre i mercati azionari registrano un netto calo. Parallelamente, le tensioni geopolitiche nel Medio Oriente si intensificano con migliaia di manifestanti in Iran a sostegno di Mojtaba Khamenei e la richiesta d’asilo di calciatrici iraniane in Australia. La situazione è ulteriormente complicata da una visita ufficiale del Presidente Macron su una portaerei francese nel Mediterraneo orientale, avvenuta nella stessa data. Mentre la guerra continua a influenzare direttamente il costo dei carburanti per i cittadini, una chiamata video tra i vertici dell’Unione Europea e i leader mediorientali cerca di gestire la crisi in corso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

petrolio ai massimi guerra e inflazione spaventano i
© Ameve.eu - Petrolio ai massimi: guerra e inflazione spaventano i

Articoli correlati

Stretto di Hormuz bloccato, petrolio e gas ai massimi: esplodono i mercatiIl petrolio e il gas continuano la loro corsa al rialzo con il brent che ha superato 105 dollari e il West Texas Intermediate i 103 dollari spinti...

Si rischia lo choc su petrolio e inflazione globale: mercati in agitazione per la guerraL'attacco degli Stati Uniti e di Israele sull'Iran e la risposta di Teheran che ha colpito anche altri paesi dell'area come Emirati Arabi Uniti,...

Una selezione di notizie su Petrolio ai massimi guerra e inflazione...

Temi più discussi: Guerra USA-Iran: oro sopra 5.200$ e petrolio in fiamme, mercati in allarme; Guerra in Medio Oriente, carburante alle stelle: diesel ai massimi da un anno; Guerra Iran spinge il petrolio ai massimi: il blocco di Hormuz e Trump decisivo sugli sviluppi – LMF; La guerra fa crollare le borse, Europa in caduta libera: gas sopra i 60 euro, benzina e gasolio ai massimi da mesi: cosa sta succedendo.

petrolio ai massimi guerraIran, petrolio sopra i 100 dollari e gas oltre i 60. La guerra sta facendo esplodere i mercati globaliIl petrolio e il gas continuano la loro corsa al rialzo con il brent che ha superato 105 dollari e il West Texas Intermediate i 103 dollari spinti ... iltempo.it

Guerra Iran, riunione del G7 per rilascio riserve strategiche di petrolioIl rilascio delle riserve strategiche di petrolio in passato è stato disposto solo cinque volte: due volte dopo l'invasione dell'Ucraina, una durante la prima guerra del Golfo e poi a seguito ... tg24.sky.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.