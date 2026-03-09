Il prezzo del petrolio raggiunge livelli storici, segnando un aumento significativo in un giorno di forte volatilità sui mercati finanziari. La situazione riflette le preoccupazioni legate alla guerra e all’inflazione, che hanno influenzato negativamente le borse italiane e internazionali. Gli investitori sono in allerta mentre i principali indici azionari registrano ribassi consistenti.

L’economia italiana e globale affronta una giornata di forti oscillazioni finanziarie il 9 marzo 2026, con il petrolio che tocca massimi storici mentre i mercati azionari registrano un netto calo. Parallelamente, le tensioni geopolitiche nel Medio Oriente si intensificano con migliaia di manifestanti in Iran a sostegno di Mojtaba Khamenei e la richiesta d’asilo di calciatrici iraniane in Australia. La situazione è ulteriormente complicata da una visita ufficiale del Presidente Macron su una portaerei francese nel Mediterraneo orientale, avvenuta nella stessa data. Mentre la guerra continua a influenzare direttamente il costo dei carburanti per i cittadini, una chiamata video tra i vertici dell’Unione Europea e i leader mediorientali cerca di gestire la crisi in corso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Petrolio ai massimi: guerra e inflazione spaventano i

