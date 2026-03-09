Il prezzo del petrolio ha superato i 100 dollari al barile, portando il governo a firmare un decreto per le accise. La decisione arriva dopo che il mercato ha registrato questa cifra simbolica, spingendo le autorità a intervenire rapidamente. Nessuna altra azione è stata annunciata al momento, e il provvedimento riguarda esclusivamente le accise sul carburante.

Il prezzo del greggio ha raggiunto la soglia psicologica dei 100 dollari al barile, innescando una reazione immediata da parte dell’esecutivo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta spingendo per l’approvazione di un decreto sulle accise che dovrebbe essere inserito nell’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri previsto per domani. I tecnici sono già al lavoro per definire i dettagli normativi necessari a gestire questa nuova realtà economica. La situazione si complica perché il Dossier presentato dal partito Fratelli d’Italia evidenzia come le regole attuali siano difficili da applicare in questo scenario di prezzi elevati. L’urgenza della misura nasce dalla necessità di fornire una risposta rapida all’aumento dei costi energetici che pesano sui consumatori e sull’economia reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Petrolio a 100$: Meloni scatta decreto accise

Accise, al ministro Giorgetti (e a Meloni) non spiace l’idea di Schlein: «L’extragettito Iva per abbassare le accise sui carburanti» – Il video«La proposta Schlein sui carburanti? È una norma che abbiamo introdotto noi già dal 2023, vedremo di adattarla.

Maltempo, Meloni a Niscemi: "Subito 100 milioni per l'emergenza, poi decreto con le risorse necessarie"È "dispiaciuta per le polemiche" sulla decisione del governo di destinare solo 100 milioni di euro alle regioni colpite dal maltempo e assicura che...

Altri aggiornamenti su Petrolio a 100 Meloni scatta decreto....

Temi più discussi: La guerra all'Iran è un affare per Donald Trump, mentre a Giorgia Meloni non tornano più i conti; Ecco perché il petrolio finora non è salito a 100 dollari; Bollette, Meloni: task force sui prezzi del gas e tasse più alte contro le speculazioni; Caro petrolio, Meloni apre alle accise mobili: Combattiamo la speculazione.

Guerra in Iran, perché il prezzo del petrolio non è salito a 100 dollari al barileLa guerra in Iran scuote i mercati, il greggio regge l’urto grazie alle mosse di Trump e non solo. Ecco perché la benzina aumenta lo stesso ... quifinanza.it

Caro petrolio, Meloni apre alle accise mobili: «Combattiamo la speculazione»Una guerra nella guerra, quella contro le speculazioni e i rincari di energia, carburanti e generi alimentari, che il governo intende affrontare. E lo fa - ... gds.it

Gli abitanti di Teheran si sono svegliati la mattina di domenica 8 marzo con il cielo completamente nero a causa degli incendi scoppiati dai quattro depositi di petrolio nei dintorni della capitale colpiti dagli attacchi israeliani. Le autorità hanno avvertito che i fum - facebook.com facebook

Gli abitanti di Teheran si sono svegliati la mattina di domenica 8 marzo con il cielo completamente nero a causa degli incendi scoppiati dai quattro depositi di petrolio nei dintorni della capitale colpiti dagli attacchi israeliani. Le autorità hanno avvertito che i fum x.com