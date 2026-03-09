Pescara U14 | 3-1 all’Ascoli via libera all’interregionale

La squadra under 14 del Pescara ha vinto 3-1 contro l’Ascoli, conquistando così il passaggio alla fase interregionale. La partita si è conclusa con questa vittoria, che permette alla formazione di proseguire nel torneo. La sfida tra le due squadre si è svolta sul campo e ha visto il Pescara prevalere con un risultato netto.

La squadra under 14 del Pescara ha ottenuto l’accesso alla fase interregionale dopo aver sconfitto l’Ascoli per 3-1. La vittoria, ottenuta in casa al centro sportivo Poggio degli Ulivi, garantisce il passaggio di livello guidati dal tecnico Massimiliano Di Giacomo. Il risultato finale vede i biancazzurri posizionarsi secondi nella classifica generale, superando la Roma che si è piazzata terza. Con questa prestazione, la formazione abruzzese ha dimostrato capacità offensive e difensive solide contro una squadra avversaria competitiva come l’Ascoli. Lo svolgimento della sfida decisiva. L’incontro si è svolto domenica 8 marzo alle ore 15:00 sul campo di Poggio degli Ulivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pescara U14: 3-1 all’Ascoli, via libera all’interregionale Articoli correlati L'under 14 del Pescara batte l'Ascoli e conquista l'accesso alla fase interregionaleImportante traguardo per l'under 14 del Pescara che conquista con il mister Massimiliano Di Giacomo la fase interregionale del campionato under 14... Il Circolo Schermistico Dauno protagonista alla Gara Interregionale U14 di sciabolaImportanti risultati per il Circolo Schermistico Dauno in occasione della Gara Interregionale U14 di sciabola, svoltasi il 14 dicembre a Baronissi,... Altri aggiornamenti su Pescara U14 3 1 all'Ascoli via libera... Discussioni sull' argomento Scheda squadra Pescara U19; IL PUNTO DEL SABATO – L’U14 Pro vola a Pesaro e stacca il pass per la Fase Interregionale; Ascoli Calcio, l'Under 16 liquida la Ternana per 3-0. Sconfitte esterne per Under 17, 15 e 14; Ascoli Calcio, l'Under 14 di Zazzetta batte 3-1 il Perugia al Santa Maria di Castel di Lama. CAMPIONATO ITALIANO U14 SQUADRE SCIABOLA pescara 31 gennaio/1 febbraio 2026 antonio paolo balsamo, federico sciullo e amir zubaydi castruccifeningcoach castruccibros #lazioschermafamily #lazioschermastyle #lazioschermadoc #sciabola - facebook.com facebook Settore giovanile: gli appuntamenti del weekend Under 14 contro il #Pescara, U15 e 16 si giocano la vetta con la #Fiorentina. U18 a #Cesena e la Primavera ospita il #Milan tinyurl.com/47ayp7zj #ASRoma x.com