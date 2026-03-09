Pesca bando regionale da 1,5 milioni per la diversificazione della piccola attività costiera
Il dipartimento della Pesca mediterranea della Regione Siciliana ha annunciato un bando da 1,5 milioni di euro destinato alle imprese di piccola pesca costiera. La misura riguarda le attività svolte da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri e mira a favorire la diversificazione delle attività nel settore. La pubblicazione del bando rappresenta un passo concreto verso il sostegno alle piccole imprese del comparto.
"Il dipartimento della Pesca mediterranea della Regione Siciliana ha pubblicato un bando da 1,5 milioni di euro dedicato alle imprese di piccola pesca costiera, cioè l’attività praticata da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri."Questo nuovo intervento, che si pone sulla scia del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Articoli correlati
Pesca, 1,5 milioni per la diversificazione della piccola attività costiera: ecco il bandoUn sostegno all’attività praticata da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri.
Pesca, bando da 1,5 milioni per la piccola attività costiera: contributi fino a 75 mila euroLa Regione punta sulla diversificazione del settore con fondi del programma Feampa.
Altri aggiornamenti su Pesca bando regionale da 1 5 milioni...
Temi più discussi: Foce del torrente Menocchia, i progetti per la piccola pesca; Vaccarezza su bandi regionali per nidi gratis, sostegno alla pesca, servizio civile; Bando INAIL 2025/2026 - Fondo Perduto del 65% fino a € 130.000; Maxi bando per aumentare la competitività.
Pesca, bando da 1,5 milioni per la piccola attività costiera: contributi fino a 75 mila euroLa Regione punta sulla diversificazione del settore con fondi del programma Feampa. Sammartino: Nuove opportunità di reddito per le imprese ... agrigentonotizie.it
Pesca: bando da 1,5 milioni per la diversificazione della piccola attività costieradipartimento della Pesca mediterranea della Regione Siciliana ha pubblicato un bando da 1,5 milioni dedicato alle imprese piccola pesca ... radiocl1.it
Il gozzo ligure ha le due estremità che terminano a punta. Impiegato per piccoli traffici, pesca e diporto, è la tipica barca da spiaggia della costa ligure. Tuttavia, nei secoli i gozzi liguri hanno evoluto le loro misure e forme a secondo delle condizioni ambientali i x.com
PESCATORI A TAVOLA. . Una parte del nostro intervento a Roma, sempre a favore della pesca e dell'agricoltura italiana. #pescatoriatavola #gentedimare #madeinitaly - facebook.com facebook