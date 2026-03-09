Pesca 1,5 milioni per la diversificazione della piccola attività costiera | ecco il bando

Il dipartimento della Pesca mediterranea della Regione Siciliana ha pubblicato un bando da 1,5 milioni di euro destinato alle imprese di piccola pesca costiera. Il finanziamento si rivolge alle attività condotte da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri, con l’obiettivo di favorirne la diversificazione. La misura mira a sostenere le microimprese del settore nella regione.

Un sostegno all’attività praticata da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri. L'assessore Sammartino: "Rafforziamo la competitività delle imprese" Il dipartimento della Pesca mediterranea della Regione Siciliana ha pubblicato un bando da 1,5 milioni di euro dedicato alle imprese di piccola pesca costiera, cioè l’attività praticata da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri. "Questo nuovo intervento, che si pone sulla scia del precedente da 2 milioni di euro - spiega l’assessore all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea, Luca Sammartino - mira a consolidare il percorso di diversificazione e innovazione del settore ittico siciliano, incentivando la creazione di nuove forme di reddito per le imprese e sostenendo il rafforzamento della loro competitività". 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Pesca, bando da 1,5 milioni per la piccola attività costiera: contributi fino a 75 mila euroLa Regione punta sulla diversificazione del settore con fondi del programma Feampa.

Pesca, dalla Regione un bando da 2 milioni per nuove attività e turismo del mareSostenere la crescita economica, sociale e ambientale del comparto ittico attraverso la diversificazione delle attività e la creazione di nuove...

Contenuti e approfondimenti su Pesca 1 5 milioni per la...

Temi più discussi: Imola, via a lavori sulle strade per oltre 1,6 milioni di euro; Beni strumentali - Nuova Sabatini; Iran, Coldiretti Pesca: gasolio alle stelle fino al +60%, rischio pescherecci fermi nei porti; Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up.

Pesca, bando da 1,5 milioni per la piccola attività costiera: contributi fino a 75 mila euroLa Regione punta sulla diversificazione del settore con fondi del programma Feampa. Sammartino: Nuove opportunità di reddito per le imprese ... agrigentonotizie.it

Pesca: bando da 1,5 milioni per la diversificazione della piccola attività costieradipartimento della Pesca mediterranea della Regione Siciliana ha pubblicato un bando da 1,5 milioni dedicato alle imprese piccola pesca ... radiocl1.it

Il gozzo ligure ha le due estremità che terminano a punta. Impiegato per piccoli traffici, pesca e diporto, è la tipica barca da spiaggia della costa ligure. Tuttavia, nei secoli i gozzi liguri hanno evoluto le loro misure e forme a secondo delle condizioni ambientali i x.com

PESCATORI A TAVOLA. . Una parte del nostro intervento a Roma, sempre a favore della pesca e dell'agricoltura italiana. #pescatoriatavola #gentedimare #madeinitaly - facebook.com facebook