Perugia va a rubare le more ma muore cadendo nel pozzo | proprietario condannato a sei mesi

A Perugia, un uomo è morto cadendo in un pozzo mentre cercava di rubare delle more. Il proprietario del terreno è stato condannato a sei mesi di reclusione. La sentenza si basa sulla violazione delle norme tecniche di perforazione e di sicurezza applicate al pozzo. L’incidente ha portato alla condanna, che si riferisce esclusivamente alle responsabilità legate alla gestione dell’area.

A 77 anni è entrato in un terreno per rubare le more ma è caduto in un pozzo ed è morto. I fatti risalgono al 2017 a Tuoro sul Trasimeno, provincia di Perugia. A distanza di otto anni il proprietario è stato condannato in Appello a sei mesi di reclusione per omicidio colposo. Per i giudici il proprietario avrebbe dovuto provvedere alla manutenzione del pozzo abbandonato, chiudendolo e tenendolo pulito dalla vegetazione per renderlo inaccessibile., La Corte di Appello ha condannato il comproprietario di un terreno che colposamente ometteva di mettere in sicurezza il vecchio pozzo il quale si presentava senza parapetti e copertura di sorta cagionando la morte del malintenzionato che si era introdotto nel terreno.