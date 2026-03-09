Permesso elettorale | cos' è come richiederlo e come viene retribuito

Il prossimo 22 e 23 marzo si terrà un referendum che coinvolgerà numerosi lavoratori impegnati come presidenti di seggio, scrutatori o rappresentanti di lista. Per partecipare alle funzioni elettorali, è necessario richiedere un permesso elettorale, che consente di assentarsi dal lavoro. Questo permesso viene retribuito e il procedimento di richiesta è previsto dalla normativa vigente.

Manca poco al referendum del prossimo 22 e 23 marzo, e come per ogni tornata elettorale saranno tanti i lavoratori impegnati come presidenti di seggio, scrutatori o rappresentanti di lista. La normativa vigente prevede, per questi cittadini, un permesso (o meglio dire “assenza giustificata dal lavoro”) volto a tutelarne i diritti mentre svolgono una funzione essenziale per lo svolgimento delle votazioni, ma è fondamentale conoscere i documenti da presentare per non avere brutte sorprese in busta paga. Quindi meglio informarsi bene leggendo il proprio contratto di riferimento o informandosi con le proprie risorse umane. Ma vediamo in linea generale di cosa si tratta, come richiederlo e come viene trattato in busta paga. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

