Una dottoressa spiega i rischi di spezzare le compresse, sottolineando che questa pratica può portare a malassorbimento e effetti collaterali indesiderati. Viene chiarito quando è sconsigliato dividere i farmaci e quali situazioni richiedono attenzione. La specialista fornisce indicazioni precise su come e quando evitare questa operazione, per garantire la corretta assunzione dei medicinali.

Può sembrare una banalità, ma non lo è: molte compresse non andrebbero spezzate, soprattutto perché in questo modo si rischia di annullarne l’effetto. Lo ha spiegato a Gazzetta Active la dottoressa Camilla Ferri, coordinatrice della farmacia ospedaliera del Gruppo San Donato e direttrice dell’UOC farmacia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, che è importante prima dividere o tritare una compressa è molto importante verificarne la possibilità di farlo perché queste mantengano la loro capacità corretta di assorbimento ed efficacia: “Oggi esistono moltissime formulazioni farmaceutiche ed è sempre molto importante è comprendere le caratteristiche delle compresse ed avere le informazioni corrette. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché spezzare le compresse è pericoloso? Quando non bisogna farlo? Le risposte dell’esperta

