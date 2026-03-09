Durante il concerto di Harry Styles a Manchester il 6 marzo, i telefonini sono stati vietati ai partecipanti. Netflix ha ottenuto l’esclusiva per riprendere l’evento, creando così un’ulteriore strategia di promozione. La presenza di questa piattaforma di streaming ha attirato l’attenzione sul motivo del divieto, che si lega a una scelta di marketing mirata a controllare le riprese e l’immagine dell’evento.

È il marketing, bellezza. Harry Styles ha tenuto il 6 marzo scorso un concerto-evento “One Night” a Manchester per presentare il suo ultimo disco “Kiss All The Time. Disco, Occasionally. ”. Tutte le immagini del live sono disponibili in esclusiva sulla piattaforma ed è per questo che ai fan è stato vietato l’uso dei telefonini. I video sono ad esclusivo uso del colosso dello streaming. Ma per compensare una “privazione” così importante, specie per la Gen Z, gli organizzatori hanno regalato delle macchinette digitali usa e getta per immortalare i momenti dello show. Un (furbo e legittimo) escamotage per respingere qualsiasi rimostranza o polemica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché sono stati vietati i telefonini al concerto di Harry Styles a Manchester? Netflix ha l’esclusiva e riprende tutto: è il marketing, bellezza – VIDEO

