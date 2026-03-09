Perché rischiamo di perdere le vere arance siciliane | tutti i parassiti all' attacco in Italia nel 2026

Nel 2026, in Italia, si rischia di perdere le vere arance siciliane a causa di numerosi parassiti che attaccano le coltivazioni. Tra le minacce c’è la Paysandisia archon, una farfalla di origine sudamericana, riconoscibile per le ali grigie con sfumature arancioni, che sta diffondendosi nei campi e potrebbe compromettere le produzioni di agrumi.

Con l'arrivo della primavera, si risvegliano gli insetti. La scomparsa delle gelate a bassa quota favorisce il proliferare di larve. Una mosca asiatica sta mettendo a rischio il mercato pregiato degli agrumi con foglia. Minacciati anche platani, palme e ulivi. Arrivato in Italia alcuni anni fa, questo piccolo parassita che succhia la linfa ha ormai colonizzato agrumeti e verde urbano.

