Perché il prezzo della benzina è già aumentato

Il prezzo della benzina è già salito nonostante i carburanti siano stati acquistati prima dello scoppio del conflitto. Nei distributori i prezzi sono aumentati in modo consistente, anche se il mercato internazionale non ha ancora reagito con lo stesso ritmo. Le variazioni sono visibili in molte aree, con i consumatori che notano aumenti già evidenti al momento dell’acquisto.

Dopo poco più di una settimana dall'inizio della guerra in Medio Oriente, il grande rialzo delle quotazioni del petrolio ha già fatto aumentare i prezzi dei carburanti ai distributori: secondo i principali siti specializzati la benzina è aumentata mediamente di 7 centesimi al litro, mentre il diesel di circa 10. Questi rincari hanno già innescato le prime ipotesi di speculazione delle aziende energetiche, promosse soprattutto dal governo, e le consuete polemiche su come sia possibile che l'aumento del prezzo del petrolio si trasmetta con questa velocità al consumatore finale.

