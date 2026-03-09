Perché il libro è la nuova arma del potere contrattuale secondo Davide Falletta

Secondo Davide Falletta, il libro si sta affermando come uno strumento chiave nel rafforzare il potere contrattuale. In un’epoca dominata da contenuti rapidi e effimeri, egli sostiene che la cultura d’impresa rappresenta un investimento strategico, più che un semplice costo. Questa prospettiva invita a riconsiderare il ruolo delle risorse culturali nell’ambito delle trattative di affari.

È giunto il momento di ribaltare i luoghi comuni dell'editoria: "In un'era di contenuti usa e getta, la cultura d'impresa non è un costo, ma l'unico asset che garantisce una posizione di forza nelle trattative." Per troppo tempo abbiamo accettato una dicotomia falsa: da una parte la cultura, nobile ma improduttiva; dall'altra il business, cinico e fatturante. Oggi questa barriera è crollata. Nel mercato attuale, la cultura è diventata capitale economico. E il libro d'impresa ne è la banconota più pesante. A teorizzare questo cambio di paradigma è Davide Falletta, fondatore dell'omonima casa editrice, che ha costruito il suo modello su un principio chiarissimo: trasformare il sapere immateriale di un imprenditore in un asset fisico che genera potere contrattuale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

